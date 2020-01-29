شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سماء غائمة بالسعودية والبحرين.. وغائم جزئيا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم حالة من الطقس غير المستقر فى كثير من الدول ، حيث تسود سماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية المملكة السعودية، وكذلك فى المملكة البحرينة، بينما فى دولة الإمارات تشير التوقعات إلى أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وتـزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الخميس.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماًء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق(الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل ،الرياض ،الشرقية، جازان، عسير ،الباحة ، الطائف). ونشاط للرياح السطحية على مناطق (الجوف ، الحدود الشمالية ،القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وتـزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الخميس، مع فـرصة لتشكل الضـباب والضـباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، الرياح خفـيفة إلى معـتدلة السـرعة.

حركة الرياح : شمالية غربية – شمالية شرقية / 16 – 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:20 والمد الثاني عند الساعة 04:44 والجزر الأول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:04.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:07 المد الثاني عند 00:44 والجزر الاول عند الساعة 18:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:17 .

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 22 16 85 45 دبي 23 14 90 35 الشارقة 23 12 85 30 عجمان 24 14 85 35 أم القيوين 22 12 90 40 رأس الخيمة 23 11 90 40 الفجيرة 23 16 70 30 العين 22 12 90 30 ليوا 22 12 90 45 الرويس 19 15 70 45 السلع 20 15 75 40 دلما 21 15 75 45 طنب الكبرى 20 16 85 40 طنب الصغرى 20 16 85 40 أبو موسى 20 16 85 40 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين، اليوم الأربعاء، سيكون غائماً جزئياً أحياناً، مع تشكل ضباب خفيف أو متقطع في بعض المناطق في البداية، ويتحول إلى بارد خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ثم تتحول إلى جنوبية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً في وقت لاحق.

وتحذر الإدارة من تدني مستوى الرؤية الأفقية إلى 1000 متر أثناء الضباب.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 95%، والصغرى 35%.