الحوثيون يعلنون تحرير 7 من أسراهم بتبادل مع القوات الحكومية

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، تحرير 7 من أسراها في عمليتي تبادل مع القوات الحكومية.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول ملف الأسرى في الجماعة، عبدالقادر المرتضى، نشر في وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقال المرتضى إنه "تم تحرير 7 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون) بعمليتي تبادل في محافظتي شبوة (شرق) والضالع (وسط)".

وأضاف أن "عمليتي التبادل كانتا بوساطة محلية"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

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ولم يصدر تعليق من قبل الجانب الحكومي حول ما أورده المسؤول الحوثي حتى وقت نشر الخبر.

وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، في عدة مناطق باليمن.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.