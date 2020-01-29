الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

مراسلون/ الخليج 365

أعلنت الإمارات صباح الأربعاء، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

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وذكرت أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

ومدينة ووهان الصينية هي "معقل" فيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل أول إصابات في المدينة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 5974 حالة، مشيرةً أن 1239 منهم حالتهم خطيرة.

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