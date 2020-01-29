فرنسا ترحّب بـ”صفقة القرن”

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صحيفة الخليج الالكترونية
رحّبت فرنسا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حول الشرق الأوسط “صفقة القرن”، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين في هذا الشأن، وستدرسها بعناية، لكنها شدّدت في المقابل على أن أي خطة للسلام بالمنطقة يجب أن تتوافق مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دولياً.
وشدّدت باريس على أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ضروري؛ للتوصل إلى سلام عادل ودائم بالشرق الأوسط.
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