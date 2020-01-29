“حساب المواطن” يعلن صدور “نتائج الأهلية” للدورة الـ 27

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج “حساب المواطن” صدورَ “نتائج الأهلية” للدورة السابعة والعشرين لشهر فبراير 2020؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية. وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 27 (شهر فبراير 2020)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa وكان إجمالي الدفعات قد بلغ منذ انطلاقة برنامج “حساب المواطن” حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، 63.5 مليار ريال.

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