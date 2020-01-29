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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هايسنس تطلق هاتفها A5 بشاشة الحبر الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة هايسنس الهاتف الذكي A5 الجديد، الذي يمتاز بشاشة الحبر الإلكتروني، التي تساعد على إطالة فترة تشغيل البطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة حتى 10 أيام.
وأوضحت الشركة الصينية أن شاشة الحبر الإلكتروني الجديدة تأتي بقياس 5.84 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1440 x 720 بيكسل.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هايسنس A5 الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 439 ثماني النوى، والذي يعمل بسرعة تصل إلى 1.59 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية تصل إلى 32 أو 64 جيجابايت، ويمكن توسيع السعة التخزينية عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية حتى 256 جيجابايت.
وقد قامت الشركة الصينية بتثبيت نظام التشغيل جوجل أندرويد 9 بشكل مسبق، ولكنه لا يوفر إمكانية الوصول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي، ولكنه يدعم تقنية البلوتوث وتقنية LTE وشبكات 802.11 a/b/g/n اللاسلكية.
وأعلنت شركة هايسنس أن سعر الهاتف الذكي A5 الجديد يبلغ 235 دولارا أمريكيا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.