أول تعليق عربي على خطة ترامب للسلام

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تعليقًا على خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، إن «الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين سبيل السلام».
وأكد في بيان، مساء الثلاثاء، أن «المملكة تريد سلاما حقيقيا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي مصالح الأردن».
وتابع: «لابد من إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفق الشرعية الدولية والمبادرة العربية».
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