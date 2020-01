ترامب ينشر خريطة دولة فلسطين المستقبلية بعد خطته للسلام (صورة)

دبي - بواسطة محمد فارس © REUTERS/Joshua Roberts U.S. President Donald Trump and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu deliver joint remarks on a Middle East peace plan proposal in the East Room of the White House in Washington, U.S., January 28, 2020. REUTERS/Joshua Roberts

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على تويتر، خريطة للدولة الفلسطينية في المستقبل بعد إقرار خطته للسلام، قائلا: «هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية».