ترامب ينشر خريطة دولة فلسطين المستقبلية بعد خطته للسلام (صورة)

دبي - بواسطة محمد فارس © REUTERS/Joshua Roberts U.S. President Donald Trump and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu deliver joint remarks on a Middle East peace plan proposal in the East Room of the White House in Washington, U.S., January 28, 2020. REUTERS/Joshua Roberts نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على تويتر، خريطة للدولة الفلسطينية في المستقبل بعد إقرار خطته للسلام، قائلا: «هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية».

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