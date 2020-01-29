أبوتريكة: تسقط "صفقة القرن"

كتب- أيمن جيلبرتو:
علق محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي على المؤتمر الصحفي الذي عُقد في البيت الأبيض بشأن ما يُعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن".
وكتب أبوتريكة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه وفق خطة السلام المقترحة سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية.
وأضاف أن الخطة المقترحة للسلام تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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