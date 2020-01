وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Israeli Economy Minister and head of the far-right Jewish Home party Naftali Bennett listens to the debate during the vote to dissolve the Knesset (Israel's Parliament) on December 3, 2014 in Jerusalem. Israel is to hold a snap election on March 17, the parliament's spokesman said, following a crisis within Netanyahu's fractious coalition government. AFP PHOTO / THOMAS COEX (Photo credit should read THOMAS COEX/AFP/Getty Images)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن السيادة الإسرائيلية يجب أن تكون على أراضي يهودا والسامرة، مشددا أن إسرائيل لن تعترف بالدولة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وكتب بينيت في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء "السيادة الإسرائيلية يجب أن تكون على كل أراضي يهودا والسامرة"، مؤكدا "لن نسمح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف".

وأكد بينيت أن "رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو سيعلن تطبيق السيادة على المزيد من الأراضي"، وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الأراضي تشمل "غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية".