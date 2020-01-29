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الإمارات تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

ووفقا لوكالة الأنباء ، أضافت في بيانها اليوم، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

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وأكدت أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في البلاد اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

كان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 132 شخصا، ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 6 آلاف حالة.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء،قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تواصل مع سفير مصر في الصين للاطمئنان على أحوال الجالية المصرية.   

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