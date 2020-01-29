شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى: المؤسسات المالية والمصرفية لدورها اهمية فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى، أهمية دور المؤسسات المالية والمصرفية فى المملكة بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وعزم المملكة على مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة وتيرة التنوع الاقتصادى بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك لدى لقاء ولى العهد والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنى، ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزى وعدد من المسؤولين في قصر القضيبية أمس،الثلاثاء، حيث أشار إلى إسهامات القطاع المالي والمصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً حرص المملكة على استمرار تنفيذ خططها بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة، ويخلق مزيداً من الفرص النوعية أمام المواطنين.

من جانبه، أعرب السيد إقبال خان عن شكره وتقديره لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يبديه من حرص واهتمام بتعزيز القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار.