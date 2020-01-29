شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الجزائر يستقبل وزير الخارجية الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، حيث نقل بن زايد في مستهل اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهم للجزائر الشقيقة مزيدا من التقدم والنماء.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، كما نقل وزير الخارجية الإماراتى دعوة قيادة دولة الإمارات إلى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية لزيارة الإمارات وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.
من جانبه حمل رئيس الجزائر تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من الازدهار والتقدم.
وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية.
كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رئيس الجزائر يستقبل وزير الخارجية الإماراتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.