شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الجزائر يستقبل وزير الخارجية الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، حيث نقل بن زايد في مستهل اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهم للجزائر الشقيقة مزيدا من التقدم والنماء.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، كما نقل وزير الخارجية الإماراتى دعوة قيادة دولة الإمارات إلى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية لزيارة الإمارات وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

من جانبه حمل رئيس الجزائر تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من الازدهار والتقدم.

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وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.