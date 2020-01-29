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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول رد فعل أمريكي على مشاركة هواوي في شبكات 5G ببريطانيا

الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعرب البيت الأبيض عن شعوره بالإحباط من قرار بريطانيا السماح لشركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة هواوي المشاركة في تطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس.



وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية عبر البريد الإلكتروني إنه "لا يوجد خيار آمن لمشاركة بائعين ليسوا محل ثقة في أي جزء من شبكة للجيل الخامس".

وأضاف المسؤول، حسب رويترز: "نحن نتطلع إلى العمل مع بريطانيا بطريقة تسفر عن استبعاد مكونات أي شركة ليست محل ثقة من شبكات الجيل الخامس".

ودعى "كل الدول" إلى التفكير بحذر أثناء دخولها عصر شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية الثلاثاء عزمها السماح "بدور محدود" لشركة "هواوي" الصينية العملاقة، في تطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات بالبلاد، وذلك رغم الضغوط الأمريكية لحظر مشاركة هواوي في مجال تطوير شبكات الجيل الخامس.

غير أن الحكومة البريطانية أوضحت أنها سوف تستبعد "الموردين الذين يمثلون مخاطر عالية"، على غرار هواوي، من "الجوانب الجوهرية الحساسة" لشبكات الجيل الخامس وشبكات سرعات الإنترنت العالية.

وأضافت أن حصة هواوي ستظل محدودة بنسبة لا تتجاوز 35% من "الجوانب غير الحساسة للشبكة".

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وأعلنت الشركة الصينية عن ارتياحها للقرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي ترأسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق الثلاثاء.

وتريد الولايات المتحدة أن يحظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شركة هواوي نهائيا، وتقول إن بكين قد تستخدم معدات الشركة في سرقة أسرار غربية، بينما تنفي هواوي أي صلة لها بأنشطة تجسس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد في تغريدة على موقع "تويتر"، الأحد، أن بريطانيا "أمامها قرار مصيري بشأن شبكات الجيل الخامس".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش، الجمعة، أمن شبكة الاتصالات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك مع اقتراب بريطانيا من اتخاذ قرار بشأن دور شركة هواوي الصينية في شبكات الجيل الخامس بالبلاد.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان بشأن الاتصال الهاتفي، أن "الزعيمين ناقشا العلاقات الإقليمية والثنائية المهمة بما في ذلك التعاون لضمان أمن شبكاتنا للاتصال".

ومنتصف يناير/كانون الثاني، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معارضي هواوي إلى اقتراح بدائل للمجموعة الصينية المتقدمة على منافسيها في تكنولوجيا الجيل الخامس "5 جي".

وأكد رئيس الوزراء أن "البريطانيين يستحقون الحصول على أفضل تكنولوجيا ممكنة"، ردا على سؤال في برنامج "بي بي سي بريكفاست".

وأشار إلى أن حكومته تريد التركيز على تحديث البنى التحتية، خصوصا تأمين إنترنت سريع للجميع.

وفي سياق متصل، قال جونسون إنه لا يريد "إقامة بنى تحتية تضر بأمننا القومي أو بقدرتنا على التعاون مع شركائنا في شبكة الاستخبارات (الأعين الخمس/ فايف آيز)" التي تضم 5 دول هي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.