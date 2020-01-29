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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الفيروس القاتل يحصد مزيدا من الضحايا.. والمصابين نحو 6000
الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت 25 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي في وسط الصين، بؤرة تفشي هذا الفيروس التنفسي المميت، ما يرفع إلى 131 عدد الوفيات من جراء هذا الوباء المتفشي في البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء.
كما سجلت 840 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، ما يرفع إلى أكثر من 5300 العدد الإجمالي للإصابات في أنحاء البلاد، وفق المصدر نفسه.
ودفع "كورونا" السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها إغلاق مدن بأكملها في هوبي، المقاطعة الواقعة وسط البلاد التي تضم مدينة ووهان حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر من العام الماضي.
ورغم غموض المرض وعدم وجود أدلة دامغة على مصدره حتى الآن، فإن خبراء الصحة الصينيين يرجحون أن الحيوانات تلعب دورا كبيرا في نشره.
وعلى المستوى العالمي، اتخذت الدول تباعا إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، لا سيما فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين، بينما دخل العالم فيما يشبه حالة الطوارئ الصحية لمنع تحول المرض إلى وباء.
كما تتسابق الدول على سحب رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية وأسرهم من الصين.
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