شكرا لقرائتكم خبر عن الملك حمد بن عيسى يبعث برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تهنئه إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشر لتوليه مقاليد الحُكم.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أعرب ملك البحرين، فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار في ظل قيادة الأمير الحكيمة.

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فى شأن بحرينى أخر، كانت أكدت وزارة الخارجية البحرينية، استمرارية عمل بعثة المملكة الدبلوماسية فى بكين وتوفير كامل الدعم لجميع المواطنين المتواجدين فى الصين، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، الثلاثاء، أن البعثة على تواصل دائم مع الملحق الثقافى لمتابعة شؤون الطلبة لتذليل كافة الصعاب التى قد تواجههم في حال رغبتهم بمغادرة الصين.

وأشارت إلى أنه نظرًا لتفشي فيروس (كورونا) في الصين لابد من أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإرشادات العامة التي تصدرها السلطات المحلية في بكين.

ونشرت الوزارة أرقام التواصل مع سفارة المملكة لدى الصين ومكتب المتابعة بوزارة الخارجية في المملكة والذي يعمل على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات التي ترد الوزارة.