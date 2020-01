عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أيفون 9 سيضم زر القائمة الرئيسية من جديد .. تقارير

الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت تسريبات حديثة أن شركة أبل تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف أيفون 9 وذلك وفقا للتسريبات المتاحة حتى الآن، إلا أن تقرير جديد كشف أن الشركة قد تعيد وضع الزر الرئيسي في هاتف أيفون 9 القادم، والذى من المنتظر طرحه هذا العام، حيث كانت شركة أبل قد طرحت هاتف أيفون 9 بتصميم الزر الرئيسي خلال سبتمبر من عام 2017، ثم تخلت أبل بعد ذلك عن هذا التصميم في الإصدارات اللاحقة.



وبحسب موقع GSM الهندى، فقد أكدت أحدث التسريبات على عودة لغة التصميم المميزة بالزر الرئيسي إلى أسفل الشاشة مع هاتف iPhone 9، حيث تشير التوقعات إلى أن أبل ستعقد مؤتمرها القادم في شهر مارس للإعلان عن هاتف iPhone 9، وعلى عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن أبل ستتخطى Touch ID هذا العام في تصميم الهاتف لدعم الهاتف بتقنية Face ID للتعرف على الوجه مع شاشة أكبر، إلا أن التقرير الجديد يؤكد على وجود زر التشغيل الرئيسي في هذا الإصدار.

فيما جاءت التفاصيل الجديدة عبر المسرب الشهير Evan Blass، حيث أكد على تصميم iPhone 9 مع موعد الإعلان الرسمي في ربيع هذا العام، كما أكد على أن الهاتف يتبنى تصميم iPhone 8 مع بعض التغيير والتحسينات في تكوينات الهاتف الداخلية.

وفي نفس السياق كشف تقرير حديث أن جميع أجهزة أيفون التي تعمل بنظام iOS 13 ستكون الآن مؤهلة للحصول على تحديث iOS 14، وتشمل القائمة iPhone XS وiPhone XS Max وiPhone X وiPhone 8 Plus وiPhone 7 وiPhone 7 Plus وiPhone 6s وiPhone 6s Plus وiPhone SE وiPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.