عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيس بوك يختبر بصمة الوجه لحماية حسابك على ماسنجر

الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

على ما يبدو أن فيس بوك يعمل على ميزة جديدة لتطبيق ماسنجر، حيث قد يضيف عملاق التواصل ميزة قفل "Face ID" إلى تطبيق Facebook Messenger، إذ كشفت المسربة الشهيرة "جين وونج" هذه الميزة، وتوقعت أنها ستفترض في النهاية على تقنية القياس الحيوي المدمجة في هاتف المستخدم، وهو ما يجب أن يعني أنه على الرغم من التقاط صورة لوجه المستخدم فلن يحصل عليها فيس بوك، ولكنها ستكون لفتح قفل التطبيق.



وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أكد Alexandru Voica، مدير التكنولوجيا في فيس بوك هذه الميزة، حيث أكد أن فيس بوك سيستخدم كل ما توفره هواتف المستخدمين من أمان بيومتري، وذلك في إشارة إلى إمكانية تضمين هذه الميزة الجديدة في المستقبل، ولعل من شأن القفل الحيوي أن يجعل من الصعب على الأصدقاء والعائلة وغيرها أن يتطفلوا على رسائل المستخدم.

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وستقوم ميزة قفل الشاشة الجديدة تلقائيًا بتأمين تطبيق Facebook Messenger حتى يتم إلغاء قفله باستخدام Face ID، وعلى الرغم من تأكيد هذا الامر، إلا أن الميزة تجريبية حاليًا وقد تصل إلى إصدار نهائي أو لا.

على جانب آخر كشف عملاق الوسائط الاجتماعية مؤخرًا تحديثًا مهمًا إلى تطبيق Messenger Desktop، وذلك بعد نقل التطبيق إلى الإصدار 310.9.109.0، حيث أضاف التحديث ميزة جديدة مهمة، والتي تتيح للمستخدمين إرسال مقاطع صوتية من داخل تطبيق Messenger Desktop.

ورغم أن الميزة كانت متاحة للنسخة التجريبية من التطبيق، فإن الآن أصبحت في طريقها إلى الإصدار الثابت من التطبيق؛ وهذا يعني أنها متاحة الآن للجميع، وباستخدام Facebook Messenger Desktop، سيتمكن المستخدمين من الحصول على إشعارات أولا بأول، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمزيد، وإرسال الملصقات داخل المحادثات، ومعرفة متى رأى أصدقائهم الرسائل.