عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلب ينقذ صاحبته من السفر لبؤرة تفشي كورونا

الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

لعبت الصدفة دوراً كبيراً في منع كلب مالكته من السفر إلى مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد أن مزّق جواز سفرها قبل ميعاد رحلتها بوقت قصير.



وعثرت سيدة تايوانية على جواز سفرها في فم كلبها "كيم" من فصيلة "جولدن ريتريفر" ممزقاً تماماً قبل سفرها إلى الصين بعدة أيام، بحسب موقع "greenme" الإيطالي.

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الصدفة التي مهما كانت أسباب الكلب في تمزيق جواز سفر مالكته، سواء بدافع التسلية واللعب أو حتى الجوع، يبدو أنها أنقذت حياة السيدة من السفر إلى ووهان، حيث تفشى وباء كورونا القاتل.

ورغم غضب السيدة من فعلة كلبها في البداية، فإنها بعد نشرها تفاصيل الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شعرت بالامتنان لحيوانها الأليف، بل شكرته في منشورها لإنقاذه حياتها.

وقالت في منشورها على "فيسبوك": "كلبي أنقذ حياتي بتدمير جواز سفري، فلم أتمكن من المغادرة في ذلك اليوم، وبعد ذلك بفترة قصيرة بدأ الفيروس في التفشي في ووهان، وربما كان ذلك الحاسة السادسة لدى الحيوانات في بعض الأحيان، أو ربما هو القدر، لكن لحسن الحظ أنني لم أسافر في النهاية".قضى فيروس كورونا الجديد على أكثر من 106 حالات منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان ديسمبر/كانون الأول، وأصاب نحو 4682 شخصا حول العالم، بينهم 4607 في الصين وحدها، في أحدث أرقام معلنة عن ضحايا الفيروس الغامض.