محطة «براكة 1» جاهزة للمرحلة التشغيلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:سلام أبوشهاب

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة التابعة لها، عن نتائج تقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى في براكة، والتي أجراها فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتلانتا، التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية والتي أكدت جاهزية المحطة لبدء المرحلة التشغيلية.

تعتبر عملية التقييم التي تقوم بها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية في هذه المرحلة قبل التشغيل، إحدى أهم عمليات التقييم في قطاع الطاقة النووية عالمياً، إذ تتماشى مع المعايير الدولية للقطاع النووي التي تحددها الرابطة والتي تتمتع بعضويتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وخلال عملية التقييم التي أجرتها في نوفمبر/‏‏‏‏‏‏‏‏ تشرين الثاني 2019 عمل فريق التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية التي تعد أساسية لبدء التشغيل الآمن للمحطة، وتشمل أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة، وصولاً إلى إدارة العمل والجاهزية لحالات الطوارئ حيث قام فريق من الرابطة مؤخراً بإبلاغ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بنتائج عملية التقييم التي أكدت جاهزية المحطة الأولى في براكة لبدء عمليات التشغيل.

وتأتي عملية التقييم بعد سلسلة من الاختبارات التي قامت بها عدة جهات رقابية محلية، ودولية، خلال الأعوام الماضية والتي تكللت باستيفاء المحطة الأولى في براكة لشروط التشغيل الآمن.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: يعد نجاح المحطة النووية الأولى في براكة في اجتياز تقييم الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية إنجازاً كبيراً بالنسبة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث إنه يمثل اعترافاً دولياً بالتزام المحطة وفريق العمل والعمليات التشغيلية بالمعايير العالمية، كما يمثل اعترافاً بأن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تستوفي الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في عام 2008 حول الشفافية التشغيلية الكاملة، والسعي لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان.

وأضاف: ننظر لهذا الإنجاز بقدر كبير من المسؤولية، حيث نواصل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقديم الدعم لشركة نواة للطاقة في مساعيها للحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للبدء بالإنتاج الآمن والتدريجي للطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة لدعم النمو في دولة الإمارات على امتداد الأعوام ال60 المقبلة.

وتأتي عملية التقييم تتويجاً لجهود الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، حيث قامت بأكثر من 30 زيارة وتقييم خلال الفترة الماضية والتي تبرز ثقافة السلامة المتبعة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتزامه بتطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمان والجودة والشفافية.

وقال مارك ريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: يعتبر اجتياز تقييم ما قبل التشغيل الذي أجرته الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية للمحطة النووية الأولى في براكة، إنجازاً استثنائياً ودليلاً على التزام شركة نواة للطاقة باللوائح التنظيمية والمعايير المحلية والعالمية على حد سواء، وفيما نواصل جهودنا لضمان بدء التشغيل الآمن للمحطة النووية الأولى، سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان جاهزيتنا لاستلام رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتزامن مع التزامنا الكامل بأعلى معايير التميز التشغيلي.

على صعيد متصل، اكتملت الأعمال الإنشائية في محطة براكة الأولى للطاقة النووية السلمية، وسيتم تحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في الربع الأول من 2020؛ بعد الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية؛ وذلك في إطار الاستعدادات التشغيلية، وبعد تحميل الوقود سيتم زيادة مستوى الطاقة في مفاعل المحطة تدريجياً حتى الوصول إلى التشغيل الكامل خلال عدة أشهر.

ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى 95%، والثالثة 92%، والرابعة إلى أكثر من 83%، ووصلت أحدث نسب الإنجاز الكلي في المحطات الأربع إلى 93%. وتم استخدام أكثر من 2.5 مليون متر مكعب من الخرسانة في بناء المحطات الأربع، و279 ألف طن حديد تسليح، وتركيب كابلات بطول 11 ألفاً و301 كلم.

ويعمل أكثر من 25 ألف موظف في محطات براكة، كما يعمل لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها 3000 موظف، 60% منهم من الإماراتيين 20% نساء والباقي ذكور، وينتمي الموظفون الأجانب إلى 50 جنسية.



اختبار صافرات الإنذار اليوم

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نشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي تنويهاً عبر صفحته في «تويتر»، يوم أمس خاصاً باختبار صافرات الإنذار بمحطات براكة للطاقة النووية صباح اليوم. وذكر المكتب: ستشهد المنطقة المحيطة بمحطات براكة للطاقة النووية، والشاطئ الغربي من منطقة براكة في منطقة الظفرة صباح اليوم، اختباراً لصافرات الإنذار، والتي قد ينتج عنها أصوات عالية نسبياً قد يسمعها سكان المناطق المحيطة بالمحطات من الساعة 11:30 حتى 11:40 صباحاً.



عقود بـ 14 ملياراً



يُعد دعم النمو الاقتصادي للإمارات أحد أهم أهداف البرنامج وفي هذا الإطار منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عقوداً تتجاوز قيمتها 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار أمريكي) ل1500 شركة محلية.وخصصت المؤسسة فريقاً للتنمية الصناعية مهمته التعاون مع الشركات الإماراتية؛ لضمان استيفائها لمعايير الجودة والمعايير الفنية اللازمة لتقديم العطاءات للحصول على العقود الخاصة بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي.