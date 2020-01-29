شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الأركان الموريتانى يزور المملكة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قائد أركان الجيوش الموريتانية الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، اليوم، زيارة إلى المملكة المغربية على رأس وفد يضم عددًا من ضباط الأجهزة العسكرية والأمنية.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، تأتي زيارة قائد الأركان بعد يومين من بدء زيارة يؤديها المدير العام للأمن الفريق محمد ولد مكت إلى المغرب.

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فى شأن أخر، أكدت وزارة الصحة الموريتانية أنها لم تسجل أى حالة إصابة بفيروس «كورونا» المنتشر فى الصين، ومناطق أخرى من العالم، وقالت الوزارة - فى بيان - إنها وضعت شبكة اتصال يومية تربط بين كافة المستشفيات والنقاط الصحية لتبادل المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي، مشيرة إلى أنها فور علمها بانتشار المرض شكلت خلية متعددة الأطراف لمتابعة التطورات المرتبطة بالأمر، واقتراح الإجراءات التى يلزم اتخاذها لتأمين البلاد من دخول مشتبه بهم ومراقبة الوضع على الأرض.

وأوضحت الوزارة أن الخلية تقوم على مدار الساعة بإعداد تقرير يومى عن الحالة الصحية، ومراقبة المعابر الحدودية، لافتة إلى أنها وضعت «كاميرات حرارية» للكشف عن المرض فى كل من مطار نواكشوط الدولى ومطار نواذيبو الدولي، فضلا عن المعبر البرى مع المملكة المغربية فيما سيتم وضع أخرى فى روصو.

رفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع من تفشي فيروس "كورونا" الجديد الناشئ في الصين، على النطاق العالمي، من "معتدل" إلى "مرتفع".