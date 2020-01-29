الأردن: فلسطين ستبقى القضية العربية المركزية الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الأردن إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، السبت المقبل؛ لبحث خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء. وأكد الأردن أهمية التنسيق مع الأشقاء في فلسطين والدول العربية الأخرى للتعامل مع المرحلة القادمة في إطار الإجماع العربي. جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بعد إعلان الرؤية الأمريكية للسلام.

وقال الصفدي إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، مؤكدا أن الأردن مع حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب «إسرائيل» وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم.

(وكالات)