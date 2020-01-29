مستوطنون يحرقون مدرسة.. والسلطة: نفذت بتشجيع أمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضرم مستوطنون، فجر أمس، النار، وخطوا شعارات عنصرية في مدرسة عينابوس جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، إن عدداً من المستوطنين من مستوطنة «ايتسهار» المحاذية للقرية اقتحموا مدرسة عينابوس، وحطموا زجاج أحد الصفوف، وألقوا مواد حارقة، ما أدى لاشتعال النيران في جزء من المقاعد الدراسية. وأضاف دغلس: إن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران المدرسة، متوعدين بهدم المنازل.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصعيد إرهاب المستوطنين في ظل الإعلان عن «صفقة القرن». ودانت الوزارة بأشد العبارات اقتحام عناصر المستوطنين الإرهابية المنظمة بلدة عينابوس جنوبي نابلس، وإقدامهم على إحراق صف دراسي في مدرسة ذكور البلدة الأساسية.

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وحمّلت الوزارة الاحتلال وحكومته ومؤسساته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين الإرهابية، وأكدت أن القرارات والإعلانات الأمريكية المعادية للشعب وللسلام تشجع عناصر الإرهاب اليهودي على التمادي في استباحة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومقدرات وممتلكات ومؤسسات الفلسطينيين. واقتحم، العشرات من المستوطنين والطلاب اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال، 16 فلسطينياً من الضفة والقدس، بينهم قاصرون، وست سيدات من أمام مصلى باب الرحمة في الأقصى.

وأصدرت سلطات الاحتلال قراراً بالاستيلاء على الأراضي الزراعية؛ لتوسيع مخطط هيكلي لمستوطنة شمالي مدينة الخليل. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأنه تسلّم مخططاً يتضمن توسيع حدود مستوطنة «أصفر» الجاثمة على أراضي بلدتي سعير والشيوخ شمالي الخليل، والمحاذية لقرى الرشايدة، والمنية، وكيسان شرق مدينة بيت لحم، وبيت فجار جنوباً. وأوضح، أن هذا القرار يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي والحقول الزراعية. (وكالات)