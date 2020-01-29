شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعرض «الصفقة».. عباس: مرفوضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، إنه بموجب خطته للسلام المعروفة إعلامياً ب«صفقة القرن»، ستبقى القدس «عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة»، فيما أكد رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، أن «واشنطن ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل»، وأن «إسرائيل» ستفرض «السيادة» على غور الأردن والمستوطنات ومناطق أخرى في الضفة الغربية، بموجب خطة ترامب.

وأضاف ترامب أن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تقوم إلا وفقاً «لشروط» عدة، بما في ذلك «رفض صريح للإرهاب». وتحدث أنه يمكن أن تكون هناك «عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية». وتابع قائلًا: «الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل». وقال إنه وجّه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن خطة السلام، وخاطب ترامب عباس قائلاً «إذا اخترت السلام فسنكون إلى جانبك في كل مراحل هذا الدرب».

وشدّد على أن القدس ستبقى «عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة»، وأن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون «متصلة» الأراضي. وفي إطار عرض خطّته، تطرّق ترامب إلى عاصمة لدولة فلسطينية في القدس الشرقية، واقترح تجميد البناء «الإسرائيلي» لأربع سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية، وقال إن اقتراحه لحل النزاع قد يكون «آخر فرصة» للفلسطينيين.

ووصف ترامب خطّته بأنها «فرصة تاريخية» للفلسطينيين لكي يحصلوا على دولة مستقلة، مضيفاً «قد تكون هذه آخر فرصة يحصلون عليها». وقال الرئيس الأمريكي إن «الفلسطينيين يعيشون في الفقر والعنف، ويتم استغلالهم من قبل من يسعون لاستخدامهم بيادق لنشر الإرهاب والتطرف».

ولم يوضح ترامب بالتفصيل الحدود التي تصورها خطته لمدينة القدس، فيما عبّر أثناء إعلانه عن تفاصيل «صفقة القرن»، عن «إعجابه بشكل كبير بما حققته إسرائيل»، فيما ادعى أن خطته «توفر فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين ضمن حل الدولتين، وهي مختلفة عن خطط إدارات أمريكية سابقة».

وشدد ترامب على أن نتنياهو «قال لي إنه جاهز لتبني خطتي للسلام كأساس للتفاوض، وبوسعي القول إن (زعيم «كاحول لافان») بيني جانتس قبلها أيضاً». وفيما بيّن ترامب أن خطته للسلام تتألف من 80 صفحة (50 منها تتطرق إلى الخطة السياسية، و30 تتعلق بالشق الاقتصادي) وهي «الأكثر تفصيلاً» على الإطلاق، صرّح بأن «الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير».

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وجاء في خطاب أمام الصحفيين وسط وصلات تصفيق متقطعة، أنه «خلال سفري تأثرت بما أنجزته إسرائيل في وجه المخاطر والتهديدات»، وأضاف أن «إسرائيل هي أرض الشعب اليهودي ولن نكرر ما عاشته من أيام مظلمة». وأعلن ترامب أنه «سوف نشكل لجنة مشتركة مع إسرائيل من أجل تحويل الرؤية إلى خطة واضحة المعالم»، مضيفاً أنه يقترح «حلولاً مفصلة لتقديم بيئة أكثر سلاماً لمختلف الأطراف».

وقال ترامب: إن «القدس هي مدينة مفتوحة وحان الوقت لتصحيح خطأ عدم الاعتراف الإسلامي بإسرائيل عام 1948»، مشدداً على أن «الانتقال إلى حل الدولتين لن يشكل أي خطر على أمن إسرائيل (...) لن نطلب من إسرائيل أن تساوم على أمنها وأمانها».

وادعى ترامب أن «الصفقة ستضاعف الأراضي الفلسطينية وما من فلسطينيين أو إسرائيليين سيطردون من بيوتهم»، مشيراً إلى أن «رؤيتنا ستوفر فرص استثمار هائلة في الدولة الفلسطينية الجديدة، وهناك دول عديدة تريد ذلك.. سيتم خلق فرص عمل للفلسطينيين وسيتم القضاء على الفقر للوصول إلى ازدهار حياتهم». وأضاف ترامب «سنساعد الفلسطينيين من أجل الوصول إلى استقلالهم ولمواجهة تحديات التعايش السلمي»، مشدداً على أن «الصفقة ستسمح بوضع حد لأنشطة حماس والجهاد الإسلامي». وأوضح الرئيس الأمريكي أن «صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة»، وعن الجانب الاقتصادي من الخطة، أوضح ترامب أن «الخطة الجديدة ستوفر 50 مليار دولار للفلسطينيين».

بدوره، قال نتنياهو إن «ترامب يعترف لإسرائيل بالسيادة في غور الأردن ومناطق أخرى لتتمكن من الدفاع عن نفسها بنفسها»، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية تعترف بالسيادة «الإسرائيلية» على جميع المستوطنات (الكبيرة والصغيرة على حد سواء) في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن نتنياهو أنه قرر أن يعتمد «خطة ترامب كأساس لحل الصراع».

وفيما أعلن نتنياهو أن «إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين فوراً»، شدد على أن «الخطة الأمريكية تعترف بالقدس عاصمة موحدة تحت سيادة إسرائيل»، واعتبر أن «خطة ترامب للسلام تعالج جذر الصراع وهو ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية». واعتبر نتنياهو أن «الخطط السابقة كلها فشلت لأنها لم تعبّر عن مصالح إسرائيل الحيوية وتطلعات الفلسطينيين»، معتبراً أن «خطة الرئيس ترامب للسلام مسار واقعي لسلام مستدام». وقال: «آمل أن يقتنع الفلسطينيون بالسلام ويوافقوا على هذه الخطة التي بذلنا فيها جهداً كبيراً». وأعلن أنه لن يكون للاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة، بموجب خطة ترامب الجديدة للشرق الأوسط. وقال إن واشنطن ستعترف بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من «إسرائيل»، معتبراً أن الإعلان عن خطة دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط يشكل «يوماً تاريخياً».

وكشف البيت الأبيض أن خطة السلام التي أعلنها ترامب تنص على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن «الرؤية تنص على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وتولي إسرائيل مسؤولية الأمن في منطقة غرب نهر الأردن».