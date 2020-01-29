عباس يرفض الخطة الأمريكية لن تمر والقدس ليست للبيع وسنتمسك بالثوابت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، الرفض التام لخطة نظيره الأمريكي دونالد ترامب للسلام والمعروفة باسم «صفقة القرن». وقال، عقب إعلان ترامب تفاصيل خطته: «صفقة القرن لن تمر»، مضيفاً «حقوقنا ليست للبيع ولا المساومة». وأكد الرئيس الفلسطيني أن «استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس»، وأشار إلى أن «كافة مخططات تصفية القضية الفلسطينية مصيرها إلى فشل وزوال». وقال عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله عقب اجتماع القيادة الفلسطينية إن «القدس ليست للبيع»، مضيفاً أن «المؤامرة لن تمر» والشعب الفلسطيني سيرفضها. وشدد على التمسك بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وذلك رداً على خطة السلام التي اعتبرت المدينة «عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل»، وشدد على أن الأولوية في الوقت الحالي ل«جبهات المقاومة».

وأضاف أن خطة السلام لا تختلف عن وعد بلفور «نفس الكلام»، وأضاف ما حصل (اليوم) كان عودة إلى 1917. وقال إن الفلسطينيين كانوا على صواب حين رفضوا الخطة منذ البداية. وعبر عباس عن رفضه أن تكون واشنطن وسيطاً وحيداً لعملية السلام، وإنما الرباعية الدولية والدول الكبرى في مفاوضات على أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد: «استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لإنهاء الاحتلال». وأشار إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا بإقامة دولة فلسطينية بدون القدس.

وقال، سنبدأ فوراً باتخاذ كل الإجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة، تنفيذاً لقرارات المجلسين المركزي والوطني، وأكد: «سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل». وشدد على «أن استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس الشرقية»، وأضاف: «سمعنا ردود فعل مبشرة ضد «خطة ترمب» وسنبني عليها».

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وشدد على «التمسك بالثوابت الوطنية التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، ولن نتنازل عن واحد منها». وتابع: «نقول للعالم إننا لسنا شعباً إرهابياً، ولم نكن يوماً كذلك، مؤكداً التزام دولة فلسطين بمحاربة الإرهاب، لكن على العالم ان يفهم أن شعبنا يستحق الحياة».

في الأثناء، كشفت ردود الأفعال الإيجابية تجاه دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لاجتماع طارئ، أمس، عن اصطفاف فلسطيني خلف قيادة رام الله، لبحث الرد على خطة «صفقة القرن» الأمريكية، فيما هاتف رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية، عباس وأكد أنه يقف خلفه بخندق مشترك لإسقاط «الصفقة» التي وصفتها الخارجية الفلسطينية أنها لا تتعدى كونها ترجمة أمريكية لوعد «بلفور».

ودعا الرئيس الفلسطيني حركة «حماس» للمشاركة في الاجتماع الطارئ الذي ترأسه مساء أمس في رام الله؛ حيث مقر الرئاسة والحكومة الفلسطينية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية: «تمت دعوة حماس في الضفة الغربية للمشاركة في الاجتماع المهم للقيادة من أجل الاتفاق على رد موحد على خطة صفقة القرن»، فيما شاركت «حماس» في الاجتماع.

وتلقى عباس، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي ل«حماس» إسماعيل هنية. وعبر هنية خلال الاتصال، عن وقوف حركة «حماس» خلف مواقف الرئيس الثابتة وبالتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض ما يسمى ب«صفقة القرن» الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني. (وكالات)