محمد بن راشد: حريصون على بناء جسور أرحب مع كازاخستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق.

ورحب سموه في بداية اللقاء، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالرئيس الضيف، متمنياً له إقامة طيبة في دولة الإمارات وزيارة ناجحة تثمر نتائج طيبة تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تجاذبه أطراف الحديث مع الرئيس قاسم توكاييف، أن قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها حريصون على بناء جسور أرحب للتواصل الإنساني والسياحي والثقافي مع جمهورية كازاخستان وقيادتها وشعبها، وبناء شراكة اقتصادية واستثمارية على مستوى القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

وإلى ذلك أعرب رئيس جمهورية كازاخستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، والإطلاع على نهضتها التنموية والحضارية المميزة، التي وصفها بأنها مثال يحتذى وقصة نجاح باهرة تستحق الاستنساخ ونقلها إلى بلاده، للاستفادة منها في مسيرة التنمية التي تشهدها كازاخستان على أكثر من صعيد.

وأشار إلى رغبته وحكومة بلاده في زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من المجالات التي يمكن التشاور حولها وذات جدوى اقتصادية تعم بالخير على الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، كما حضر اللقاء ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.(وام)