شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتعهد بالنصر على «الشيطان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس الثلاثاء، بأن بلاده تخوض معركة خطرة ضد فيروس كورونا المستجد الذي وصفه بأنه «شيطان» وتعهد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.

وقال شي في لقاء مع مدير منظمة الصحة العالمية وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية: «الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ». وأضاف: «لطالما تبنت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الوباء».

ونقل التلفزيون الرسمي عن شي قوله إنه يعتقد بأن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم «هادئ وموضوعي وعقلاني» من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي.

أودى الفيروس الغامض بحياة أولى ضحاياه في العاصمة بكين حسبما قال مسؤولون، في حين ارتفع عدد قتلى الفيروس إلى 106.

ووسط مخاوف متصاعدة من الفيروس، قالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس وقعت في مدينة ووهان بإقليم هوبي باستثناء ست حالات.

وأصبحت مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس أواخر العام الماضي معزولة فعلياً وأظهرت لقطات على موقع ويبو الصيني الشبيه ب«تويتر» سكاناً بالمدينة وهم يرددون النشيد الوطني من نوافذ منازلهم.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن 976 مريضاً لا يزالون في حالة حرجة، بينما هناك 6973 شخصاً يشتبه في إصابتهم بالفيروس في حين غادر المستشفى 60 شخصاً بعد تعافيهم، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين.

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وأشارت اللجنة إلى تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وسبع حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وخمس حالات في تايوان. من جهته قال أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة (ووهان) إن عدد مرضى الحمى في المدينة، شهد زيادة مع مراجعة أكثر من 15000 شخص المستشفيات خلال ساعات الذروة في الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت السلطات الصينية، أن الحكومة خصصت 9.95 مليار يوان (حوالي 1.44 مليار دولار أمريكي) من الأموال الإضافية لخدمة الصحة العامة والوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

وأرجأت السلطات الصينية إلى أجل غير مسمى موعد استئناف الدروس في كل المدارس والجامعات في البلاد، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس القاتل. وقالت وزارة التعليم الصينية في تعميم على المؤسسات الدراسية إن موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد سيحدد لاحقاً، علماً بأن التلاميذ والطلاب في سائر أنحاء البلاد هم حالياً في إجازة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنها أصدرت تعليمات إلى مديري المدارس «بالطلب إلى التلاميذ عدم الخروج وعدم التجمع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها». كما دعت السلطات الصينية مواطنيها إلى تأجيل سفرهم إلى خارج البلاد.

وقامت سلطات (هوبي) بتعليق طلبات الحصول على جوازات سفر عادية، وكذلك تصاريح الخروج والدخول إلى هونج كونج وماكاو وتايوان.

في غضون ذلك، اعتبر خبراء ان الفيروس سيتسبب بإصابة ما لا يقل عن عشرات آلاف المرضى، وستستمر أزمة انتشاره شهوراً عدة. ويقول ديفيد فيسمان، الأستاذ في جامعة تورونتو ومؤلف نشرة للجمعية الدولية للأمراض المعدية: «إن أفضل السيناريوهات، سيكون استمرار ذلك في الربيع والصيف وبعدها يتراجع».

(وكالات)