العمارة في «سرد الذات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
نظمت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف محاضرة بعنوان «العمارة والتراث في كتاب سرد الذات»، قدمها الدكتور حمد بن صراي، وتحدث خلالها عن أهم المعالم المعمارية التي تناولها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في كتاب «سرد الذات».
وتطرقت المحاضرة إلى أهمية العمارة التقليدية في تاريخ الإمارات ومميزاتها وأقسامها وعناصرها ومعالمها المميزة من الحصون والقلاع والأسوار والأبراج.
وأشار ابن صراي إلى أن كتاب «سرد الذات» ضم إضاءات قيمة على الحياة التقليدية التي كانت سائدة في الشارقة خلال العقود السابقة، والتي تمثل اليوم مخزوناً معلوماتياً ومعرفياً للمهتمين والباحثين في التاريخ.
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