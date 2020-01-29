الحكومة اليمنية: «اتفاق السويد» قبل مفاوضات الحل الشامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية رفضها أية مفاوضات للحل الشامل للأزمة اليمنية مع ميليشيات الحوثي، قبل التنفيذ الكامل وغير المشروط لبنود اتفاق السويد، في ظل ضغوطات أفصحت عنها دول مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بينما أعلن الجيش الوطني السيطرة على مواقع بجبهة الضباب، ومصرع القيادي الانقلابي الكبير المدعو أبو تراب مع ستة من مرافقيه، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش استهدفتهم في محيط جبل هان غربي تعز.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تدوينات له على «تويتر»، أمس، «نرفض رفضاً قاطعاً الحديث عن أي مفاوضات للحل الشامل للأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قبل التنفيذ الكامل وغير المشروط لبنود اتفاق السويد بخصوص الوضع في محافظة الحديدة وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن محافظة تعز».

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واعتبر أي دعوة لعقد مفاوضات قادمة قبل تنفيذ اتفاق السويد وإنهاء التصعيد العسكري من قبل مرتزقة طهران «الميليشيات الحوثية»، هي مجرد خطوة عبثية لامتصاص الغضب الشعبي وضرب حالة الاصطفاف الوطني خلف الشرعية والجيش الوطني وإعطاء الميليشيات فسحة من الوقت لتعويض خسائرهم البشرية وإعادة ترتيب صفوفهم.

وأضاف الإرياني أن «المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي عجز عن إقناع وممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنود اتفاق السويد، سيفشل بالتأكيد في إجبارها على الانخراط بجدية في تسوية شاملة للأزمة ترتكز على المرجعيات الثلاث، وهي مستمرة في حمل السلاح وقتل وإرهاب الشعب اليمني».

ميدانياً، أعلن إعلام الجيش اليمني سيطرة قواته على أربع تباب استراتيجية بجبهة الضباب غرب مدينة تعز، ومصرع قائد القطاع الغربي التابع لميليشيات الحوثي وعدد من مرافقيه. وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش الوطني حققت، أمس، تقدماً كبيراً في الجبهة الغربية لمدينة تعز، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي. وأوضح: «تمكنت قوات الجيش من تحرير تباب الذياب والمضيض والراعي والذروة والزاهر في جبهة الضباب ووادي الهرامية». منوهاً بأن «السيطرة على تلك التباب تمكن الجيش الوطني من السيطرة النارية على التبة السوداء والخلوة التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية». كما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر عسكري مقتل سبعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، وإصابة آخرين في المواجهات الدائرة بين الجيش الوطني والميليشيات في جبهة الضباب غربي مدينة تعز.