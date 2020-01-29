الشيخة جواهر: «القافلة الوردية» تحدٍ وإنجازات ونجاحات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعلنت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيسة المؤسسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، للإعلان العالمي للسرطان، عن اعتماد ال 26 من فبراير / شباط المقبل، موعداً لانطلاق الدورة العاشرة من مسيرة فرسان القافلة الوردية، التي تحمل رسالة الوعي بسرطان الثدي، في جولة على مختلف إمارات الدولة، حتى ال 6 من مارس / آذار.

وجاء الإعلان عن اعتماد تاريخ انطلاق المسيرة، لتأكيد نجاح مساعيها خلال الأعوام التسعة الماضية، حيث تتواصل المسيرة بمناسبة عامها العاشر على مدار عشرة أيام، لتستكمل الجهود التي بذلتها منذ انطلاقها عام 2011 إلى اليوم، حيث تمكنّت على مدار دوراتها الماضية من اجتياز أكثر من 1800 كيلومتر، عبر إمارات الدولة السبع، بمشاركة 670 فارساً وفارسة و810 متطوعين، مقدمة الفحوص الطبية لنحو 64 ألفاً من الرجال والسيدات، ومسجلةً 75 إصابة. ونجحت في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتبديد المفاهيم المغلوطة حياله.

ودعت سمو الشيخة جواهر الجميع رجالاً ونساءً إلى المشاركة في المسيرة العاشرة، والانضمام إلى فرقها ولجانها المختلفة، سواء ضمن الفرسان أو الطواقم الطبية، أو ضمن فرق المتطوعين في الفعاليات وحملات التبرع. كما وجهت سموها دعوة إلى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز التعاون مع المسيرة، والانخراط في فعالياتها، تماشياً مع رؤية العمل التكاملي المشترك التي يتميز بها العمل المؤسسي في دولة الإمارات.

وقالت سموها: «إن تأكيد رسالة المعرفة والوعي التي يقودها مشروع الشارقة الحضاري، لا تقتصر على الثقافة فحسب، وإنما تتجلى أهميتها في الشأن الصحي، أيضاً، فمعلومة واحدة يمكن أن تقي الإنسان أمراضاً عدّة، وتحمي صحة المجتمع وتحفظ فاعلية أفراده وإنتاجيتهم، وتمهد طريقهم أمام حياة سعيدة وهانئة. إن الوعي الصحي يحفظ موارد الأمم من الاستنزاف، ويوظفها في خدمة التنمية والبناء والتطور، وهذه هي رسالة القافلة الوردية التي نأمل أن يتبناها كل فرد ومؤسسة وأسرة».

وأضافت سمو الشيخة جواهر: «تعبّر مسيرة القافلة الوردية عن جملة من القيم والمرتكزات الرئيسة، إذ تنطلق من المعرفة، وتقوم على الاتحاد والتعاون، وتتواصل بقصص التحدي التي غدت نجاحات وإنجازات، وتكتمل بأمل أكبر ووعي أعلى، وهو ما يجعلها تجربة رائدة تختزل رؤية الدولة وثقافة أبنائها والمقيمين على أرضها».

وتنظم القافلة الوردية في كل عام مسيرة فرسانها التي تجوب إمارات الدولة السبع، معززة الوعي بسرطان الثدي، ومقدمة الفحوص الطبية المجانية لكل فئات المجتمع. وتضم أربعة مسارات، هي: مسيرة الفرسان التي يشارك فيها كل عام 150 فارساً وفارسة من مختلف الجنسيات. والعيادات الطبية التي تضم 30 عيادة ثابتة ومتنقلة، و200 كادر طبي، يقدمون الفحوص الطبية المجانية للمراجعين. والفعاليات المصاحبة الداعمة لجهود نشر الوعي. وحملات التبرع الذي يضم 150 متطوعاً ومتطوعة.