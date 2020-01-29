شهر الابتكار 2020.. الإمارات تبدع لـ 50 عاماً مقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم



برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من «شهر الإمارات للابتكار»، تحت شعار «لنستعد للخمسين»، إذ تبدع مؤسسات الدولة بمختلف تخصصاتها وقطاعاتها، استعداداً ل50 عاماً مقبلة، بفعاليات ابتكارية من 1 إلى 29 فبراير/شباط.

في وقت حافظت الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربياً، وحلّت في المركز 36 عالمياً في «مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019»، وحققت تقدماً في الترتيب بتصنيفها العام على المؤشر بمرتبتين، وواصلت أداءها المتقدم في مدخلات الابتكار، التي تعدّ أحد المكوِّنين الرئيسيين للمؤشر، حيث حلت في المرتبة 24 عالمياً، فيما جاءت في المرتبة 58 عالمياً في مكوِّن مخرجات الابتكار.

ومن المقرر أن يشهد شهر الإمارات للابتكار 2020، مليون مشارك، وإبداعات 120 جهة حكومية وخاصة، و1000 فعالية، عبر سبع محطات، في سبع إمارات، فضلاً عن إطلاق أكبر تحدٍّ وطني تحت شعار «تحدي الخمسين» الذي يستهدف إشراك جميع فئات المجتمع في توظيف الابتكار لإيجاد حلول للتحديات الكبرى، ويتمثل بالمساهمة في تصميم مستقبل دولة الإمارات تحت شعار «تحدي الخمسين»، حيث تقدم الأفكار عبر الموقع الإلكتروني (uaeinnovates.gov.ae).

مؤتمرات ومبادرات

وتشهد الدورة الرابعة لشهر الابتكار، توزيع فعاليات يشارك فيها جميع أفراد المجتمع، وتشمل مؤتمرات ومسابقات وجوائز وعروضاً ومبادرات وحوارات وهاكاثون ومختبرات، فضلاً عن الاحتفاء بالمبتكرين وأفكارهم المتميزة على مدار 29 يوماً جديداً من إبداعات الإمارات.

تحظى الفعاليات التي تنطلق عبر سبع محطات رئيسة في مختلف إمارات الدولة، بمتابعة واهتمام رفيع، حيث تبدأ في العاصمة أبوظبي، من 1 إلى 7 فبراير، وفي الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8 إلى 14، وتنتقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21، وتختتم الفعاليات في دبي من 22 إلى 29 فبراير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، للإعلان عن الاستعدادات لفعاليات شهر الابتكار 2020، وتفاصيلها، بمشاركة ممثلين عن المجالس التنفيذية في مختلف إمارات الدولة، والجهات الحكومية، إذ استعرضت أهم الفعاليات والمبادرات التي ستنظّم، بحضور الخبير الإعلامي لإدارة الإنجاز المؤسسي مكتب المدير العام يحيى خالد، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

منهج وثقافة

وأكدت شذى الهاشمي، مديرة المركز، خلال المؤتمر، أن شهر الابتكار يجسّد توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الاحتفاء بمسيرة الابتكار خلال السنوات الماضية، وتعزيزها منهجاً وثقافة، تغرس في الأجيال القادمة، بإشراك أفراد المجتمع، في تصميم الخمسين عاماً المقبلة.

وأوضحت أن تحدي الخمسين، يوفر الفرصة لجميع سكان الإمارات، للتقدم بحلول مبتكرة، وعملية تسهم في بناء الأعوام الخمسين المقبلة وفق أربعة تحديات للوصول بها إلى نسبة (صفر)، بحلول 2071، إذ تضم «نسبة الحوادث، نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومعدل السمنة بين الأطفال، ونسبة استخدام البلاستيك».

وأكدت أن الفرصة متاحة لجميع أفراد المجتمع، لتقديم الأفكار والمشاريع التي تضم التحديات الأربعة، حيث ستراجع لجنة من الخبراء جميع المشاريع المقدمة، وتصنّفها، وستتواصل مع جميع المشاركين المدرجين في القائمة النهائية، لتقديم مشاريعهم خلال شهر الابتكار، إذ ستختار المشاريع النهائية بعد شهر الابتكار، للحصول على التمويل والمساعدة.

أربعة معايير

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وقالت إن هناك أربعة معايير تحكم اختيار المشاريع الفائزة، أهمها قابلية التطبيق ومدى تنفيذ الفكرة، وقابلية التكرار، ومدى تطبيقها في قطاعات أخرى، والحداثة، ومدى فرادة الفكرة، ومدى تنفيذها، والأثر المحتمل المتعلق بتحقيق الهدف الصفري والأثر في المجتمع.

وأوضحت أن عرض المشاريع يأتي وفق جدولة زمنية تستهدف مختلف إمارات الدولة، حيث يكون العرض في أبوظبي يوم 5 فبراير، في منطقة الكورنيش من 4 إلى 10 مساءً، وفي عجمان يوم 9 بمركز الشباب من 10 إلى 5 مساءً، وفي أم القيوين يوم 13، من 10 إلى 4 بقاعة الاتحاد، وفي الفجيرة بساحة الرميلة يوم 17 من 10 إلى 5 مساء، وفي رأس الخيمة يوم 21 من 10إلى 5 مساء، وأخيراً في دبي يوم 24 في منطقة بوليفارد أبراج الإمارات من 10 إلى 5 مساء.

مسارات التنمية

وأفادت بأنه يسهم في تعزيز مسارات التنمية في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، ويهدف إلى إحداث قفزات نوعيّة واحتضان الأفكار المبتكرة التي تصوغ حلولاً جديدة للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى واقع يمس حياة الأفراد في مجتمع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الهوية الجديدة للشهر، تعكس التطوّرات النوعية في مسيرة رسم ملامح المستقبل لإحداث التغيير الإيجابي في حياة الإنسان.

وأوضحت أن الشهر يعزز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات، لجعلها الدولة الأكثر ابتكاراً في العالم، مثمنة الجهود التي تبذلها المجالس التنفيذية للإمارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وروّاد القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، في دعم تنظيم فعاليات شهر الإمارات للابتكار. وفي ردها على سؤال ل«الخليج» عن كيفية التعاطي مع مخرجات شهر الابتكار العام الجاري، أكدت الهاشمي، أن الركيزة الأساسية للنسخة الحالية، تتمثل في احتضان الأفكار المبتكرة لمسيرة الخمسين عاماً القادمة.

قراءة المحطات

وفي قراءة ”الخليج 365” لمحطات انطلاق قطار الابتكار في مختلف إمارات الدولة هذا العام، تستهل إمارة أبوظبي الفعاليات من الكورنيش بمهرجان للعلوم ومعرض الأفكار المبتكرة، الذي يستهدف استقطاب 144 ألفاً، فضلاً عن 100 مبتكر، و20 مشروعاً من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، فيما يكرم الفائزون في مبتكر 2020 والمشاركون من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في الإمارة خلال الحفل الختامي. فيما تنطلق دبي بعدد من الفعاليات من «سيتي ووك»، واختارت الشارقة واجهة المجاز ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك نقاطاً لانطلاق فعالياتها.

وفي المقابل، تبدأ فعاليات عجمان سباقاً بين المشاركين من مكان إلى آخر، وتتخلله تحديات وألغاز، فيما ترتكز فعاليات أم القيوين، في قاعة الشيخ خليفة للأفراح، التي تضم عدداً من الورش وجلسات العصف الذهني، في وقت تنطلق فعاليات الفجيرة بشاطئ الفقيت، في دبا، بجوار القرية التراثية، وفي رأس الخيمة بجزيرة المرجان.