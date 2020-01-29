سلطان يعتمد استراتيجية مجمـع الشارقـة للبحــوث 2025



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، اجتماع مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والذي أقيم صباح أمس في مقر المجمع.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة الخطة الاستراتيجية لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خلال الخمس السنوات القادمة 2020 - 2025، كما اعتمد سموه ميزانية المجمع للخمس سنوات القادمة، إضافة للهيكل التنظيمي وخطة عمله للمرحلة المقبلة.

ووجه سموه خلال الاجتماع بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، بما يفعّل التعاون بين القطاع الأكاديمي ومختلف قطاعات المجتمع.

واطلع سموه على أهم إنجازات المجمع وخططه المستقبلية وأهم الشركات العالمية التي يحتضنها المجمع ومشروعاتها البحثية وخططها القائمة على تطوير منظومة من الحلول والابتكارات في شتى المجالات.



المنضمون للمجمع حديثاً



وقدم عدد من الشركات الابتكارية المنضمة للمجمع حديثاً خططها في البحث والتطوير في المجالات التي تعمل بها، حيث استعرضت شركة «نبتة» وهي أول منصة في المنطقة تستخدم التكنولوجيا الرقمية لدعم صحة النساء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ثلاثة أنواع من مصادر المعلومات والأدوات التي تزودها لهن، وهي: آراء الخبراء الطبية، وحكمة التجربة من مصادر ثانوية، والذكاء الاصطناعي الذي يضمن استدامة الركائز المذكورة سابقاً.

كما قدمت شركة أمينسا للتكنولوجيا ( Immensa Technology Labs ) كأولى الشركات المتخصصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد لمركز الشرق الأوسط للتصنيع الذكي، عرضاً عن أهداف انضمامهم للمجمع وخططهم المستقبلية كذلك، من خلال إبرام شراكة استراتيجية لإطلاق أول منشأة تجارية للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد في الشارقة، عبر التصنيع المضاف للتطبيقات الصناعية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بالتركيز على صناعة النفط وتكنولوجيا النقل.

وقدمت الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة (فيرتشو للبحث والتطوير) في تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي شرحاً عن عملهم إذ ستقوم الشركة بإطلاق مركز بحوث علمي لتطوير الأنشطة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتركيز على علم النفس، حيث يقوم هذا المركز على تطوير برامج رقمية شبيهة بنمط الألعاب وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مجتمع على درجة أعلى من الوعي.

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توقيع مذكرة تفاهم



كما شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومجموعة إيه بي بي، وذلك ظهر أمس، في مقر المجمع بالشارقة.

ووقع الاتفاقية كل من حسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع، وأحمد رضوان مدير أتمتة الأعمال بمجموعة إيه بي بي لمنطقة الشرق الأوسط، ومصطفى املغزيري مدير عام مجموعة إيه بي بي بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين المجمع، والمجموعة، وتدريب وتأهيل طلبة الجامعة والباحثين في المجالات البحثية المتعلقة بالروبوتات، والطاقة، والمعدات الكهربائية الثقيلة وتكنولوجيا التشغيل الآلي.



مجموعة من الروبوتات



وكان صاحب السمو حاكم الشارقة اطلع على مجموعة من الروبوتات التي تنتجها مجموعة إيه بي بي، مستمعاً سموه من القائمين على فوائد المشروع، وإمكانية الاستفادة منه كابتكار علمي ومستقبلي يخدم دولة الإمارات والوطن العربي.

حضر الاجتماع، وشهد توقيع الاتفاقية، كل من المهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وعبدالله الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، واللورد أليك بروير، وحميد جعفر رئيس مجموعة شركات الهلال، ورياض صادق رئيس مجموعة آر تي إس، والدكتور تشارلز كوتون مدير شركة كامبردج للأعمال التجارية، وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور كيفين ميتيشل مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة.



