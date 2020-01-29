وصول مجموعة الحراسة البحرية الصينية إلى أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل ميناء خليفة بأبوظبي مجموعة الحراسة البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني التي وصلت إلى الدولة مطلع هذا الأسبوع.

وكان في مقدمة مستقبلي مجموعة الحراسة البحرية الصينية وفد من قيادة القوات البحرية وعدد من أعضاء سفارة جمهورية الصين الشعبية بأبوظبي.

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وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك بين قواتنا البحرية والقطع البحرية الصينية.

وتتكون مجموعة الحراسة البحرية الصينية من مدمرة شي ينغ وفرقاطة وي فانغ وسفينة كهكهشيلي لاكه.

واستقبل العميد الركن بحري عبدالله فرج مسعود المحيربي نائب قائد القوات البحرية، بمكتبه، العقيد الأول البحري لي ليه قائد مجموعة الحراسة البحرية الصينية، حيث جرى استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك لا سيما التي تتعلق بالجوانب البحرية وسبل تطويرها وتعزيزها مستقبلاً.(وام)