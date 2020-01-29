«كلمة» يناقش «رحلة إلى مصر» في معرض القاهرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مشروع «كلمة» للترجمة، ضمن مشاركة نادي كلمة للقراءة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، جلسة نقاشية حول كتاب «رحلة إلى مصر»، لمؤلفه تيوفيل غوتييه، وشارك في النقاش كل من المترجم د. محمد الخولي، والروائي إبراهيم عبدالمجيد، والكاتب والإعلامي محمد شعير، وقدمها الكاتب والباحث رأفت السويركي.

تحدث السويركي في بداية الجلسة عن مكانة مصر التاريخية على مر العصور، لافتاً إلى أن الكتاب هو واحد من سلسلة طويلة من الكتب التي صدرت عن تاريخ مصر بداية من هيروديت وابن بطوطة وابن جبران وغيرهم من الرحالة الذين كتبوا تاريخ الإنسان على الأرض، وصولاً إلى كتابات المؤرخين المعاصرين أمثال د. جمال حمدان ود. ثروت أباظة ود. جلال أمين وغيرهم. وأشار إلى أن كتاب غوتييه يطرح قضية مهمة جداً وهي الاستشراق، ونظرة الآخر تجاه الشرق، وما أحاط بكتابات المستشرقين من ربطها بأهداف دينية تبشيرية ومآرب اقتصادية.

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بينما أوضح د. محمد الخولي أن الكتاب تم تأليفه في أواخر القرن 19، وهو يمثل صفحة من صفحات كتاب أعمق، وهو كتاب الشغف بمصر، وتحديداً شغف الفرنسيين بمصر التاريخ والحضارة ومساهماتها في تقدم الجنس البشري. مضيفاً: «يمثل الكتاب جزءاً من تجليات الولع الفرنسي الذي كانت بدايته، بحسب تصوري، في أواخر القرن ال 18 وأوائل القرن ال 19، مع حملة نابليون بونابرت على مصر، التي كانت في تلك الفترة تعيش في غيبوبة عصر المماليك، ما أحدث حالة من الصدام الحضاري بين مصر المماليك والثورة الفرنسية، وما كانت تشهده فرنسا من تطور في مختلف المجالات».

وأشار الروائي إبراهيم عبدالمجيد إلى أن مؤلف الكتاب ينتمي إلى الحركة الرومانتيكية في أوروبا، مثل كثير من المستشرقين الذين قدموا إلى الشرق، ولذلك اتسم الكتاب بطابع أدبي. موضحاً أن غوتييه فُتن بمصر التي رسمها في خياله من كتابات ولوحات المستشرقين، وعند قدومه إليها سجل مشاهد من الحياة اليومية، وتنقل بين المدن والمحافظات المختلفة مثل الإسكندرية وطنطا ودمياط وغيرها، ولم يكتف بالوصف، ولكن قام بعمل مقارنات بين ما رآه في ذلك الوقت، وبين الآثار الفرعونية القديمة، ولوحات المستشرقين عن مصر والشرق عموماً، مقدماً دراسة ومقالات نقدية انطلاقاً من هذه المقارنات.

من جهته، طرح الكاتب والإعلامي محمد شعير في مداخلته تساؤلاً حول ما إذا كان الكتاب استشراقياً أم لا، وإذا كان مؤلفه يعد مستشرقاً؟ مجيباً بأن الكتاب يحمل نوعاً من الفرح بالإنسانية أكثر من كونه ينتمي لأدب الاستعمار، حيث يُقدم صورة مُحِبة لمصر يحاول بها تصحيح الصورة الاستعمارية التي رسمها المستشرقون من قبل.