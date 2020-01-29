المستشفى الأمريكي يوفر الرعاية الصحية عن بعد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المستشفى الأمريكي، التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا، دخوله في شراكة استراتيجية مع «اتصالات ديجيتال» لإطلاق أول خدمة رعاية صحية عن بعد في القطاع الخاص.
تشمل الخدمة، الاستشارة الطبية عن بُعد والتواصل مع الكادر الطبي في المستشفى الأمريكي، عبر منصة تفاعلية ذكية بالصوت والصورة، توفرها «اتصالات ديجيتال» عبر تطبيق للهاتف المتحرك أو متصفح الويب، حيث تقوم «اتصالات» بتبني وإدارة هذا الحل المبتكر القابل للتطوير والمعتمد على أفضل البرمجيات والتقنيات الحديثة.
ويمكن للمرضى والأطباء، التفاعل وجهاً لوجه بما يقلل المسافة بينهما ويعزيز كفاءة الموارد الصحية.
وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا إن الشراكة مع «اتصالات ديجيتال» خطوة أخرى إلى الأمام نحو الارتقاء بالخدمات الاستشارية الطبية، وبالشكل الذي يعزز مكانة المستشفى الأمريكي كجهة رائدة في تقديم الخدمات الطبية في المنطقة وخارجها.
وأكد سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات» أن المنظومة الطبية الجديدة ستعمل على دعم إعادة تعريف مفهوم الرعاية الصحية، اعتماداً على التقنيات والمبادرات المبتكرة مثل التطبيب عن بُعد».
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