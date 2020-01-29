«يوم وليلة» مرآة للمجتمع من القمة إلى القاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

مع كل موعد لك مع السينما، تأمل أن تخرج من الصالة كأنك عائد من الحي الذي حصلت فيه الأحداث، وخرج معك الأبطال متأبطين ذراعك، يحدثونك عن أحوالهم، ويجلسون إلى مائدتك لتتسامر مع الأهل والأصدقاء عنهم.

كل فيلم لا يملك على الأقل فكرة جديدة يشغلك بها، هو فيلم فاشل؛ وكل فيلم لا يجيب عن كل أسئلتك، ويشبع فضولك، هو فيلم فاشل.

«يوم وليلة»، فيلم جيد يصعب ألا يترك فيك بصمة ما، ويصعب أن تشاهده من دون أن تتأثر بأبرز شخصياته، وترغب في تقديم تحية خاصة لبطله الأول خالد النبوي، لكنه يتركك تخرج من دون أن يجيب عن أسئلة فرضها عليك، ولم يفتح كل الأبواب لتصل إليها بالعقل والمنطق، وليس بالضرورة بالمشهد المباشر.

من عنوانه تفهم طبعاً أنه يختصر حكاياته في يوم وليلة، وقد اختار الكاتب يحيى فكري أن تكون ليلة الاحتفال بمولد السيدة زينب. ليلة جمعت نماذج من المجتمع المصري، تربطها خيوط الحياة، وتجمعها أحوال الفقر، والفساد، والقهر، لترى في كل منها، وجهي الخير، والشر. ويمكن للمشاهد أن يضع عنواناً لتلك الحكايات، هو «منظومة الرشى والفساد»، في إطاريها، العام والخاص.

تنطلق كاميرا المخرج أيمن مكرم من الحي الشعبي؛ أمين الشرطة «الصول منصور الدهبي» (خالد النبوي) محبوب من أهل الحي، الكل يلقي عليه تحية الصباح، لكنك تكتشف في النهاية أن المودّة التي يظهرونها له، ما هي إلا مشاعر مزيفة تقتضيها المصالح، لتخليص معاملاتهم. هذه الشخصية محورية، لكنها تحيرك طوال الفيلم، هل هي جيدة، أم أنها رمز لسلطة فاسدة؟

في البيت، هو الخال الحنون الذي يعتني بابنة أخته المتوفاة، طفلة من ذوي الإعاقة، تحسبها ابنته من شدة حبه لها، وحسن معاملته لها، واحتضانها، على عكس أمه المتذمرة دائماً منها، بينما شقيقته الصغرى الطالبة في المعهد، تدعي ذهابها لصديقتها بينما تخرج مع زميلها ليقضيا اليوم معاً، وقد اختارها الكاتب لتكون من الخيوط المتشابكة مع الشخصيات الرئيسية: منصور الدهبي، جارته الممرضة ميرفت (درة)، المطلقة التي تعيل ولديها وتصرف على شقيقها، وأسرته، تعمل في أحد المستشفيات الحكومية حيث ترقد والدة إيرين (حنان مطاوع)، السيدة القبطية التي تعاني أزمات متلاحقة، أهمها رعايتها لوالدتها، وزواجها المعلّق بانتظار أن تحصل على طلاق يبدو مستحيلاً.

وإيرين هي شقيقة بيتر الشاب الذي يحب شقيقة منصور، ويقضي اليوم معها بعيداً عن المعهد. أما يوسف (أحمد الفيشاوي)، فهو شاب تخرج في معهد الفنون، ويعمل «صبي بلطجي» لدى بجاتي (خالد سرحان)، يحب ميرفت، ويلاحقها في كل مكان. وبجاتي يسرق سيارات «أبناء الذوات» ليبيعها قطعاً، أو يساوم أصحابها لاستعادتها لقاء مبالغ ضخمة، وعين منصور عليه باستمرار، ويبدو في بداية الفيلم متعاوناً معه، يحصل منه على حصة من المال، لقاء تسليمه اسم صاحب العربية المسروقة، وإغلاق محضر السرقة.

قد تبدو القصة مختصرة بهذه السطور القليلة، لكن ال 99 دقيقة من «يوم وليلة»، مشبعة بتفاصيل كثيرة، وشخصيات عابرة، تفتح نوافذ على مشاكل أخرى، كانت تحتاج إلى وقت أطول كي تستوفي حقها، وكي لا يشتت المشاهد فيلحق بكل تلك التفاصيل، ويتأخر عن التقاط الخيوط الحقيقية للقصة الرئيسية. وكأن الكاتب يلهث خلف أفكاره، يريد أن يقدمها كلها دفعة واحدة، ليظهر كل نماذج الفساد والإفساد في المجتمع، من البسطاء في الشارع، إلى المتعلمين العاطلين عن العمل، فالدوائر الرسمية والروتين، وتحكّم الموظفين في أصحاب المعاملات وتقاضي الرشى، والمظاهر التي تخدع الجميع، ونفوذ السلطتين الدينية والتشريعية، وتأثيرهما على الناس؛ حتى فساد الإعلام ومحطات التلفزيون و«حوارات الرغي» الفارغة، وخوف الطبقة الثرية من الفقراء، واستغلال الفقراء للأثرياء..

مهموم يحيى فكري بكل تلك القضايا، ويتميز بتقديم الواقع بلا انحياز لأي طرف، وإظهار الشر والخير في كل إنسان، ظلمه لغيره، وظلم الآخرين له، السلطة تقمع الفاسدين، وتتعاون مع بعضهم ليعملوا لديها مخبرين، المسلم المتدين أستاذ اللغة العربية عبد السلام، متطرف يشمئز من إيرين المسيحية لدرجة أنه يطلب من الساعي في المدرسة رمي الكوب الذي شربت منه «لأنه ملوّث»، ثم يذهب إلى بيت طالبة استدعته لدروس خصوصية في اللغة العربية، حيث تفاجأ والدتها (من الطبقة الميسورة والمتحدثة بالفرنسية) بلحيته ومنظره فتخاف منه وتصفه بالإرهابي، فيهرب مسرعاً. كأن المؤلف يختصر مقولة «الدنيا سلف ودَين».

ولا تنتهي قضايا «يوم وليلة» عند هذا الحد، بل يتطرق أيضاً إلى الرجال الذين يعيشون عالة على النساء، أو يتركونهن يتحملن المسؤولية وحدهن، ويجسدها بحالتي ميرفت التي تعطي طليقها المال ليأخذ ابنهما إلى الدروس الخصوصية، وإيرين التي تستعطف شقيقها الأكبر ميشال ليعطيها 5000 جنيه كي تتمكن من نقل والدتهما من المستشفى الحكومي، حيث لا رعاية ولا علاج، إلى مستشفى خاص، فيتذمر رغم امتلاكه المبلغ، وأكثر منه.

جريء يحيى فكري، وأيمن مكرم، بالتطرق إلى قضايا كانت دائماً «تابوه» يخاف المجتمع من الاقتراب منها، وليس صناع السينما فقط، وتخاف منها الرقابة فتمنع ظهورها على الشاشة إلا فيما ندر. هذا الثنائي نجح في تقديم المجتمع واحداً متجانساً بمشاكله، وهمومه، بين المسلمين والمسيحيين، وإيرين العفيفة الواقفة على باب الطلاق تستجدي الرحمة، وتجسدها حنان مطاوع ببراعة، تقدم أجمل حوار خلال نقل والدتها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، باكية شاكية إلى ربها أنها «لا متزوجة ولا مطلقة، ولا راهبة في دير». تقابلها ميرفت المسلمة المطلقة فعلياً، لكنها تعاني الأمرين من طليقها، وهنا نعيب على المؤلف والمخرج معاً تغاضيهما عن توضيح نقطة بقيت غير مفهومة للمشاهد، وهي إعطاء ميرفت المال لطليقها ليأخذ ابنهما إلى الدروس الخصوصية رغم رفضه صراحة رعاية ولديه وحضانتهما، فلماذا تسلمه المال؟ ومم تخاف إذا كانت مطلقة فعلياً، وتحتضن ولديها وتربيهما؟ كلتاهما تقبل الرشوة في عملها، ولكل منهما شقيق ضعيف الشخصية، جبان.

خالد النبوي ميزان ثقل في الفيلم، حنان مطاوع ودرة تألقتا، بينما أحمد الفيشاوي يكرر نفسه بدور الشاب الضائع المتعاطي المخدرات من دون أي تغيير في الأداء.

اللقطات القصيرة والتركيز على بعض ملامح الوجه لم يكونا ضروريين، بينما استمتعنا بتصوير المولد والأحياء الشعبية والفرقة الموسيقية المتجولة، ومن المشاهد المعبرة في الفيلم، مشهد سخرية أولاد الحي من ابنة أخت منصور، وإنقاذه لها مع صراخه في وجه أبناء منطقته رداً على مقولة «الشرطة في خدمة الشعب»، أنهم يلجأون له ليساعدهم، ولا يمدون يدهم لحماية طفلة بريئة، مردداً أنه «مش خدام أحد»، إضافة إلى مشهد النهاية وتسريح شعر الطفلة بفرح وحنان.

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