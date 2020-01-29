«فرنج الشارقة» يستضيف «اتفضّل في الصالون» بعد غدٍ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدّم الفنان المصري بيومي فؤاد، مسرحية كوميدية، بعنوان «اتفضّل في الصالون» على مسرح جزيرة العلم، ضمن فعاليات مهرجان فرنج الشارقة.

تدور أحداث المسرحية حول شخص يُحاول بكل الطرق أن يجلب عريساً لأخته، كي يتخلص من شجارها الدائم مع زوجته، فيتعرض لمواقف عديدة مضحكة وطريفة. وهي من إخراج إسلام إمام.

يقدّم أبطال المسرحية عرضين، الأوّل يبدأ 8 مساءً، والثاني في العاشرة مساءً، في المسرح الذي يتّسع ل800 شخص.

ويشهد مسرح جزيرة العلم أيضاً، عرضاً ترفيهياً موسيقياً موجهاً للأطفال، يحمل عنوان «فوزي موزي وتوتي»، بعد غد، يأخذ المشاهدين في رحلةٍ مسلّيةٍ ملأى بالمغامرات التي تدور بين الإخوة فوزي موزي وتوتي ومندلينا، ويقدّم نظرتهم للحياة بأسلوبٍ تعليمي وترفيهي مميّز. وتهدف سلسلة حلقات البرنامج، إلى تعريف الأطفال بمجموعةٍ من المفاهيم والموضوعات المهمّة، إلى جانب توعيتهم بالعديد من الضوابط والقيم والسلوكيات الضرورية، مثل اللعب بأمان على الأرصفة بعيداً عن الطريق والنظافة الشخصية، وعادات الأكل الصحية، والصداقة، والاهتمام بالبيئة وحمايتها.