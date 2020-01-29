الشامسي يطلع علـى تجهيزات إدارة المهام الخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

قام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، بتفقد إدارة المهام الخاصة ضمن خطة التفتيش السنوي لإدارات القيادة العامة، رافقه خلالها العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، وذلك للوقوف على سير العمل، والتعرف ميدانياً إلى احتياجات الإدارة ومتطلباتها الخاصة، التي تدعم جاهزيتها وجهودها في أداء المهام المنوطة بها، وتتوافق مع موجهات التحديث والتطور التي تحظى بها كافة الإدارات والأقسام، وتحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى ضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث.

وكان في استقباله، العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، والعقيد الركن عمر الغزال نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط.

حيث قام القائد العام بتفقد الطابور العسكري للضباط وصف الضباط والأفراد، والشرطة النسائية، ومن ثم قام بتفقد المركبات والآليات الحديثة المخصصة لكل قسم من أقسام الإدارة المختلفة، والمعدات والأجهزة المتطورة التي تستخدمها الإدارة في أداء مهامها، حيث اطمأن على جاهزية القوة للتعامل مع مختلف الأحداث، بجانب تفقده نقاط الحراسة الذكية المتحركة ومحتوياتها، والتي تم وضعها في الخدمة حديثاً لتحسين جودة الأداء.

كما اطلع قائد عام شرطة الشارقة على إنجازات إدارة المهام والمبادرات التي قامت بتنفيذها خلال العام الماضي، واستمع إلى شرح مفصل عن المشاريع والبرامج التدريبية للعاملين والمهام المسندة إليهم وخطط الإدارة للعام 2020.

وفي الختام قدم اللواء الشامسي شكره للإدارة وإدارة المهام الخاصة بوجه خاص على جهودهم المبذولة، وإنجازاتهم التي حققوها خلال المرحلة الماضية في مجال تعزيز الأمن والأمان بإمارة الشارقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء واجبهم.