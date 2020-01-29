الجيش السوري يبسط سيطرته الكاملة على معرة النعمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطرت قوات الجيش السوري، أمس الثلاثاء، على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية وثاني أكبر مدن محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، بعد تطويقها بالكامل إثر أيام من الاشتباكات والقصف العنيف، فيما حقق الجيش السوري تقدماً خلال الاشتباكات مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) على جبهة غربي حلب، في حين هددت تركيا بالرد على أي هجوم ضد نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب، كما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود، وبعضها إلى داخل الأراضي السورية.

وتمكنت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية من السيطرة على 23 قرية وبلدة في محيط معرة النعمان، الواقعة على الطريق الدولي، لتطبق الحصار عليها تدريجياً. وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مدينة معرة النعمان بعد وقت قصير من اقتحامها»، مشيراً إلى أن معظم المقاتلين انسحبوا من المدينة بعدما اقتحمتها القوات الحكومية. وأوردت وكالة الأنباء السورية أن «وحدات الجيش حررت كل أحياء مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وبدأت عمليات تمشيطها». كما أشار التلفزيون الرسمي إلى أن وحدات الجيش قطعت «طرق إمدادات المسلحين وخطوط دفاعاتهم» قبل أن تتقدم داخل المدينة.

وذكر مصدر عسكري محلي أن الجيش السوري تمكن بشكل كامل من إحكام السيطرة على مدينة معرة النعمان، المعقل الأكبر للمسلحين جنوب منطقة إدلب.

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وأوضح المصدر أن القوات الحكومية أحرزت تقدماً ميدانياً كبيراً جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد، حيث فرضت سيطرتها بالكامل على كل من معرة النعمان ووادي الضيف. ويأتي هذا التطور بعد أن سيطر الجيش السوري على قرية كفروما، في ريف إدلب الجنوبي، ليطبق بذلك على معرة النعمان، التي تعتبر أكبر منطقة انتشار لمسلحي «هيئة تحرير الشام»، من كل الجهات. ولجأ كثيرون إلى مناطق شمال معرة النعمان بينها مدينة سراقب ومحيطها، إلا أنهم أجبروا مجدداً على النزوح مع اقتراب التصعيد العسكري منهم. وفي بلدة حزانو قرب الحدود التركية في شمال إدلب، شوهدت، أمس، عشرات الشاحنات لنازحين فروا من جنوب إدلب.

وبالتوازي مع التقدم باتجاه معرة النعمان، تخوض قوات الجيش السوري اشتباكات في مواجهة «هيئة تحرير الشام» والفصائل الأخرى في ريف حلب الغربي، حيث يمر أيضاً الطريق الدولي.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الدفاع التركية في بيان: «سنردّ بدون تردد في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس على أي محاولة تهديد لنقاط المراقبة التركية في المنطقة». ووصلت تعزيزات عسكرية تركية خلال الساعات الأخيرة، إلى ولاية هتاي الحدودية مع سوريا، وأخرى إلى ريف إدلب الشرقي داخل الأراضي السورية. وقالت وكالة أنباء «الأناضول»: إن قافلة عسكرية مكونة من شاحنات محملة بالدبابات، وصلت إلى قضاء ريحانلي في ولاية هتاي، بهدف تعزيز الوحدات العسكرية التركية المرابطة على الحدود مع سوريا. ونقل المرصد السوري عن مصادر محلية، قولها إن رتلاً عسكرياً تركياً دخل الأراضي السورية مساء الاثنين، وعمد إلى التمركز في صوامع الحبوب، جنوب بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي.(وكالات)