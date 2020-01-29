رئيس الشؤون الدينية التركية: القدس عاصمة فلسطين الأبدية

أنقرة/ بوكيت كوفن/ الخليج 365 أكد رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. جاء ذلك في تغريدة نشرها أرباش عبر حسابه في "تويتر"، الثلاثاء، تعليقا على إعلان "صفقة القرن" المزعومة. وأضاف أرباش أن مدينة الإنسانية القديمة وأول قبلة الإسلام، تواجه محاولة غير منصفة. وقال إن "الفهم المتهور الذي يتجاهل القانون الدولي والتقاليد القديمة والإنسانية، يسعى لجعل القدس عاصمة لإسرائيل". Advertisements وشدد قائلا " فليعلم الجميع أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية". وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



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