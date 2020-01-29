موسكو: سندرس خطة السلام الأمريكية بين فلسطين وإسرائيل

موسكو / الخليج 365

قال ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، إن بلاده ستدرس خطة السلام الأمريكية بين فلسطين وإسرائيل، التي أعلنتها واشنطن مساء الثلاثاء.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن "المهم هو موقف فلسطين وباقي الدول العربية من الخطة".

وأردف: "يجب انتظار ردود فعل الأطراف الأخرى، وروسيا بدورها ستدرس العرض (خطة السلام الأمريكية)".

وأكد المسؤول الروسي أن "القرار الأخير بشأن الخطة سيكون بيد الفلسطينيين والإسرائيليين، وليس الأمريكيين (..) نحن لسنا طرفا في هذا الصراع".

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وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن الثلاثاء، الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.



وتتضمن الخطة، وهي من 80 صفحة ورفضتها السلطة وفصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.



فيما أعلن نتنياهو أن العاصمة الفلسطينية، وفق "صفقة القرن"، ستكون في بلدة "أبوديس" (لا تتجاوز 4 كيلومترات مربعة) شرقي القدس المحتلة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون من حيث المبدأ، ويتمسكون بكل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.



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