عقب إعلان "صفقة القرن".. واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لإسرائيل

القدس / مصطفى دوجي / الخليج 365

حذرت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وفلسطين، ورعاياها هناك من التصعيد المحتمل ردا على إعلان "صفقة القرن" المزعومة.

وقالت الوزارة في بيان إن "المنظمات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات محتملة على مواطنينا في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة".

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ودعت مواطنيها إلى توخي الحذر في رحلاتهم نحو تلك المناطق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.