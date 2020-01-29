رئيس البرلمان التركي: القدس خطنا الأحمر دائما

أنقرة/ علي أقان/ الخليج 365

شدد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب على أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية يستند إلى القانون الدولي والشرعية، مؤكداً أن "القدس خطر أحمر".

جاء ذلك في تغريدة نشرها شنطوب عبر حسابه في "تويتر"، الثلاثاء، تعليقا على إعلان "صفقة القرن" المزعومة، لتسوية القضية الفلسطينية.

وقال شنطوب "موقف تركيا من قضية فلسطين يستند إلى القانون الدولي والشرعية.. والقدس خطنا الأحمر دائماً".

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وتابع "خطة ترامب المزعومة بعيدة كل البعد عن فهم القضية الفلسطينية ووضع القدس ومحكوم عليها بالفشل".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



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