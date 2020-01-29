هوك: نريد أن نرى إسرائيل وفلسطين دولتين تتعايشان معا

واشنطن/ الخليج 365



أشاد المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران، براين هوك، الثلاثاء بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزعومة لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة إعلامية بـ"صفقة القرن".

وقال في مداخلة تليفزيونية مع قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) إن واشنطن تريد أن ترى "إسرائيل كدولة وفلسطين كدولة تتعايشان معا".



وأضاف: "هذه الخطة إنجاز دبلوماسي، وتحمل الكثير من الإيجابيات للفلسطينيين. لم يتوقع الكثيرون أن تتطلع واشنطن لافتتاح سفارة لها في القدس الشرقية، وأن تتحدث عن استثمارات للدولة الفلسطينية الجديدة بمليارات الدولارات".

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وأشار هوك أنّ الخطة التي جاءت في 80 صفحة وتعد "الأكثر تفصيلا على الإطلاق" تمنح الفلسطينيين حق الوصول للمسجد الأقصى ومضاعفة الأراضي الفلسطينيية وجعلها متصلة عبر وصل قطاع غزة بالضفة الغربية من خلال القطار السريع.

وقال هوك ايضا: "نحن نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح حتى نرى نهاية للإرهاب والتحريض والعنف ضد الإسرائيليين".ومساء الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، تتضمن إقامة دولة فلسطينية "متصلة"، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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