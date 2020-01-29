عشراوي: "صفقة القرن" محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

أيسر العيس/الخليج 365

في شريط فيديو مسجل وزعه مكتب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي

فيما قال الناطق باسم حركة "فتح"، حسين حمايل إن "الصفقة لن تمر ومرفوضة من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية" ..



اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، أن "صفقة القرن محاولة لتصفية القضية الفلسطينية".



وفي شريط فيديو مسجل وزعه مكتبها، قالت عشراوي، إن "الصفقة محاولة للحصول على الشرعية لدولة الاحتلال".



وأضافت: "نحن متمسكون بحقوقنا وندرك حجم المؤامرة، والمطلوب رص الصفوف والثقة بالقدرة على المواجهة، وفي النهاية سننتصر".



من جانبه، وصف حسين حمايل، الناطق باسم حركة "فتح"، ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تفاصيل صفقة القرن المزعومة، بأنه "مسرحية هزيلة واستعراض انتخابي".



Advertisements

وقال حمايل للأناضول: "كل ما قيل لن يتم قبوله والصفقة لن تمر وهي مرفوضة من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية".



وأضاف: "ترامب بإعلانه أساء للولايات المتحدة، حيث أعلن عن خطة لم يتشاور فيها مع الفلسطينيين".



وشدد حمايل على أن "الصفقة مرفوضة من كل الأحرار بالعالم، والذين شاركوا ممثلين عن دول عربية، خرجوا عن إرادة شعوبهم"، في إشارة لسفراء سلطنة عمان والبحرين والإمارات لدى الولايات المتحدة الذين شاركوا في مؤتمر ترامب للإعلان عن الصفقة المزعومة.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.