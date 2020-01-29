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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن إسقاط عضوية رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ وذلك على إثر التحقيق الذي أجرته وكالة الشؤون القانونية في الهيئة.
كما شملت قرارات الهيئة إسقاط عضوية محمد بن عبدالهادي الجهني ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات.
وقررت الهيئة إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولائحة العمل مع الوسطاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.
كما قررت فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي اعتبارا من اليوم الأربعاء.
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