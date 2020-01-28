قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القدس ستظل العاصمة لدولة إسرائيل، حسب زعمه، غير مقسمةٍ، وذلك خلال كلمته في الإعلان غن خطته للسلام، المعروفة بـ«صفقة القرن».
وأضاف ترامب أنه قدم الكثير لإسرائيل من خلال نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بشرعية الجولان، وفقا لادعاءاته.
ووصف ترامب اتفاقه بـ«المنصف»، حسب قوله، وزعم أنها لحظة تاريخية للفلسطينيين..
وقال ترامب: نحن أمام خطوة كبيرة للسلام،مضيفا: «إسرائيل تتخذ خطوة كبيرة نحو السلام، لقد سررت بلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس، وهو شخص يعمل بجد ليصبح رئيس الوزراء وقد شاركا في إثبات أن دولة إسرائيل تطمح السلام، وأن التطرف هو العدو المشترك لنا جميعا». بحسب قوله
وأضاف الرئيس الأمريكي: «لن نسمح بالعودة إلى أيام التفجيرات والعمليات الانتقامية في النوادي والعمليات الإرهابية التي لا تتوق. إن السلام يتطلب تقديم تنازلات لن أطلب أبدا من إسرائيل أن تتنازل عن أمنها، لن نفعل ذلك».
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن خطته للسلام: لن أطلب أبدا من إسرائيل أن تتنازل عن أمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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