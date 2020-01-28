دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية رسميًا.. ترامب يعلن تفاصيل «صفقة القرن» ويؤكد: نحن أمام خطوة كبيرة للسلام

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل قليل، تفاصيل خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال ترامب إن «الحكومات في المنطقة تدرك أن الإرهاب والتطرف هما العدوان للجميع»، وأن «الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل.. نحن أمام خطوة كبيرة للسلام».

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه «لا يبالي بمشاركة الفلسطينيين، الذين قطعت عنهم واشنطن المساعدات المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة»، وذلك خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.

وقال ترامب: «نعتقد أننا سنحظى في النهاية بدعم الفلسطينيين، لكننا سنرى ما سوف يحدث.. إذا ما فعلوها فسيكون تكريمًا رائعًا للجميع وإذا لم يفعلوا فإن الحياة لا تتوقف.. إنها جيدة بشكل كبير لهم.. وبدونهم لا يكون لدينا صفقة.. هم لا يعيشون حياة جيدة».

وأشاد «نتنياهو» بترامب، قائلًا: «أنت أعظم صديق حظت به إسرائيل في البيت الأبيض»، فيما استبق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإعلان الرسمي عن «صفقة القرن» الأمريكية بالتأكيد على أنها «مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية».

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من «تجاوز الخطوط الحمراء، أو الإقدام على أي خطوة تخالف الشرعية الدولية فيما يتعلق بالطرح الأمريكي لخطته المرتقبة»، فيما بادرت الإدارتان الأمريكية والإسرائيلية، قبل الإعلان الرسمي عن صفقة القرن بتسريب مقتطفات منها.

وكانت القناة «12» الإسرائيلية قد تحدثت عن بعض بنود صفقة القرن لاسيما «السيطرة الإسرائيلية الكاملة على القدس.. فرض السيادة الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية، بما فيها المنطقة C.. الموافقة على المتطلبات الأمنية الإسرائيلية كافة.. حرمان السلطة الفلسطينية من أي صلاحيات تتعلق بالسيادة...».

وتضمنت التسريبات التي سبقت الإعلان عن صفقة القرن أن الإدارة الأمريكية ستلزم الجانب الفلسطيني بشروط تعجيزية عدة قبل الشروع في التوافق على الدولة الفلسطينية المستقلة، تتمثل هذه الشروط في «الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.. نزع سلاح الفصائل في قطاع غزة...».

وقال موقع «i24news» الإسرائيلي، في وقت سابق إن «صفقة القرن» ستشمل ضم غور الأردن وحوالي 30% من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، وفيما تزعم إسرائيل فرض سيطرتها على حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية».

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وأشارت التسريبات إلى أن صفقة القرن «تنص على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، والقدس، والمستوطنات، باستثناء 15 مستوطنة»، كنوع من التمويه على الاستجابة الأمريكية على جميع الطلبات الأمنية الإسرائيلية.

وتم الكشف عن وجود خطة أمريكية جديدة لحل الصراع منذ عامين، فيما ظلت تفاصيلها وترتيباتها السياسية - الأمنية غير مُعْلَنَة، وتتألف الخطة من شقين رئيسين؛ أحدهما سياسي يتعلق بالقضايا الجوهرية (مثل وضع القدس، واللاجئين، والمياه، والمستوطنات).

ويتضمن الشق الثاني لصفقة القرن الملف الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم، وهو ما بدت ملامحه خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد في البحرين، أواخر يونيو الماضي، وسط مقاطعة من السلطة الفلسطينية.

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