روسيا عن خطة ترامب للسلام: واشنطن ليست من يتخذ قرار التسوية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن اقتراحات الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط هي واحدة من المبادرات، وليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الخارجية الروسية، أنه يجب أولا على الإسرائليين والفلسطينيين أن يبدوا رأيهم، وأن موسكو ليست طرفا في النزاع، متابعة: "سوف ندرس المقترحات، لكننا لا نتخذ أي قرارات، الأطراف المتورطة في النزاع هي من تتخذ القرارات، وهم الفلسطينيون والإسرائيليون، بينما الأمريكان لا يتخذون قرارًا".

وأردفت الوزارة "لقد طرحوا المبادرة والجميع سيدرسها، لكن أولاً وقبل كل شيء، أطراف النزاع تتخذ القرار".