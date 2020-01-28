دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق DoubleTake يجلب ميزة تسجيل الفيديو بكاميرات متعددة في نفس الوقت لهواتف iPhone 11 ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلق مطوري تطبيق FiLMiC Pro تطبيق مجاني جديد يدعم ميزة تسجيل الفيديو من كاميرات متعددة في نفس الوقت، والذي يعرف بتطبيق DoubleTake.

يدعم iOS 13 التطبيقات في ميزة تسجيل الفيديو من كاميرات متعددة في نفس الوقت، إلا أن التطبيقات التي جاءت بهذه الميزة محدودة، واليوم يقدم مطوري تطبيق الكاميرة FiLMiC Pro على منصة iOS تطبيق DoubleTake المجاني الجديد والمخصص لدعم هذه الميزة.

إستعرض مطوري تطبيق FiLMiC Pro ميزة تسجيل الفيديو من كاميرات متعددة للمرة الأولى عند إطلاق تحديث iOS 13، والتي تحاكي تسجيل فيديو بإستخدام أكثر من وحدة كاميرة في هواتف الأيفون، واليوم ينطلق تطبيق مجاني مخصص بهذه الميزة يعرف بتطبيق DoubleTake.

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ويدعم تطبيق DoubleTake مستخدمي هواتف iPhone 11 خلال الفترة القادمة بهذه الميزة والتي تعمل بكفاءة، لكن لم يتم التأكيد رسمياً على إنهاء الميزة في تطبيق FiLMiC Pro بعد إنطلاق تطبيق مخصص على متجر iOS.

يذكر أن تطبيق DoubleTake يدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل كحد أقصى، من جانب أخر لا تدعم الكاميرات الخلفية في هواتف iPhone XS، وXS Max وأيضاً XR، حيث يمكن إستخدام إحدى الكاميرات الخلفية مع الكاميرة الأمامية لهذه الميزة، بينما يمكن لمستخدمي iPhone 11 Pro وPro Max تسجيل الفيديو في التطبيق عبر كلاً من الكاميرات الخلفية ذات الزوايا الواسعة والأكثر إتساعاً.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق DoubleTake يجلب ميزة تسجيل الفيديو بكاميرات متعددة في نفس الوقت لهواتف iPhone 11 ظهر على التقنية بلا حدود.